Неймар сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Аль-Хиляль»

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Foot Mercato.

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По информации источника, в ближайшие часы бразилец в Париже пройдёт медосмотр для оформления своего перехода в новый клуб. На этой неделе Неймара ждут в Эр-Рияде, где он должен будет присоединиться к «Аль-Хилялю».

Неймар подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на два года с зарплатой в € 100 млн за сезон. Примерно такую же сумму саудовский клуб заплатит «ПСЖ» за переход бразильского нападающего.

31-летний Неймар связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2025 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.