"Зенит" показал худший старт в чемпионате России при тренере Семаке

Петербургский "Зенит" выдал худший показатель по очкам в стартовых турах Российской премьер-лиге (РПЛ) с начала работы главного тренера Сергея Семака, возглавившего клуб в 2018 году.
За четыре первых тура чемпионата "Зенит" набрал семь очков, забив семь мячей. Петербургская команда идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара", одержавшего четыре победы в четырех играх, на пять очков. В сезоне-2018/19 "Зенит" набрал 12 очков и забил восемь мячей в четырех первых турах, в сезоне-2019/20 было десять очков (семь голов), в сезоне-2020/21 – 12 очков (десять забитых мячей), в сезоне-2021/22 – 12 очков (13 голов), в прошлом сезоне – восемь очков и девять голов.
13 августа в четвертом туре РПЛ "Зенит" в домашнем поединке со счетом 2:0 обыграл воронежский "Факел". В следующем туре подопечные Семака сыграют с московским "Спартаком" на выезде. За пять лет руководства Семака "Зенит" пять раз подряд выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ). В прошлом сезоне клуб досрочно стал чемпионом, гарантировав трофей после 26-го тура.