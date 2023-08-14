"Зенит" показал худший старт в чемпионате России при тренере Семаке

За четыре первых тура чемпионата "Зенит" набрал семь очков, забив семь мячей. Петербургская команда идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара", одержавшего четыре победы в четырех играх, на пять очков. В сезоне-2018/19 "Зенит" набрал 12 очков и забил восемь мячей в четырех первых турах, в сезоне-2019/20 было десять очков (семь голов), в сезоне-2020/21 – 12 очков (десять забитых мячей), в сезоне-2021/22 – 12 очков (13 голов), в прошлом сезоне – восемь очков и девять голов.