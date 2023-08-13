«Не двигалась нога»: тренер ЦСКА Федотов рассказал о травме Глебова

«В конце игры нужны были стандарты, фланговая игра, поэтому приняли решение в концовке выпустить к Заболотному Гайча. Возможно ли, что Гайч и Заболотный сыграют вместе в старте? В теории, да, но для начала это надо опробовать на тренировках. Главное, чтобы им было комфортно.



Что с Глебовым? Попало в сплетение мышцах в спине, у него не двигалась нога. Надеюсь, сделают укольчик, и все встанет на свои места. На тот момент (сразу после получения травмы, — прим. «Газеты.Ru) он не мог ходить», — заявил Федотов.