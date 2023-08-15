Саудовский «Аль‑Хиляль» объявил о переходе Неймара

Бразильский нападающий Неймар перешел из французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба "Аль-Хиляля".

14 августа портал Foot Mercato сообщил, что сумма трансфера составит около €100 млн. 11 августа испанский телеканал El Chiringuito сообщил, что зарплата Неймара в клубе из Саудовской Аравии составит €13 млн в год.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке французской лиги.

В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был бразильский "Сантос". В его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.