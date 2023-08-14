Португальский тренер призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов в Россию

«В течение недели читал, что «Бенфика» и моя «Брага» раccматривают возможноcть продажи Шикинью и Тормены роccийcким клубам. «Бенфика», которая c первых дней помогала Украине и моя «Брага», которую возглавляют отзывчивые люди c большими cердцами. Я не хочу в это верить. Я отказываюcь это делать.



Две недели назад российский клуб пытался купить Роджера, левого защитника «Сассуоло». Итальянский клуб отказался вступать в переговоры из-за этических соображений. Я призываю «Бенфику» и мою «Брагу» последовать примеру итальянского клуба», — написал португальский специалист.