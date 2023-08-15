"Манчестер Юнайтед" установил рекорд по числу побед в первом туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одерживал победу в стартовом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) 21 раз. Ни один клуб за всю историю АПЛ не выиграл больше. Об этом сообщает журналист Стэтмен Дэйв в Twitter.

14 августа в матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил французский защитник Рафаэль Варан. В следующем туре чемпионата Англии "красные дьяволы" сыграют с "Тоттенхэм Хотспур". Матч состоится 19 августа, начало – 19:30 по московскому времени.