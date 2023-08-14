Капитан «Балтики» прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

«Получился тяжёлый матч с «Динамо». Думаю, что если бы забили в первом тайме, то пошла бы другая игра. К сожалению, реализация хромает — не можем забить первыми. Игнашевич после матча поблагодарил за игру. Нет смысла разбирать игру сейчас. Потом посмотрят матч, укажут на ошибки, а также в чём мы были хорошы», — сказал Ян Казаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.