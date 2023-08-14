Капитан «Саутгемптона» перешел в «Вест Хэм»

Капитан «Саутгемптона» Уорд-Праус перешёл в «Вест Хэм»
Капитан и полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус перешёл в «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба
«Счастлив быть в «Вест Хэме». Здорово находиться здесь, и я с нетерпением жду начала работы в новой команде. Когда думаю о своей игре, то понимаю, что она основана на упорном труде и 100-процентной отдаче. «Вест Хэм» всегда был клубом, который воплощал всё это в себе. Вы можете почувствовать это по болельщикам, можете увидеть это по футболистам, которые находятся здесь, и по парням, которые тоже прошли через академию «молотобойцев».
Чувствую, что отлично впишусь в новую команду. При этом могу обещать, что оставлю все свои силы за время моего пребывания в «Вест Хэме», — приводит слова Уорд-Прауса пресс служба «Вест Хэм Юнайтед».
Трансфер 28-летнего англичанина обошёлся «молотобойцам» в € 35 млн. Контракт Джеймса рассчитан до 30 июня 2027 года. Уорд-Праус будет выступать в «Вест Хэме» под седьмым номером.