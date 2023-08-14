В Португалии отреагировали на призыв Фонсеки не продавать футболистов в Россию

«В Португалии все понимают, что смешивать политику и спорт нельзя. Судя по всему, Фонсека забыл, что местные клубы уже осуществляли сделки с российскими командами. Думаю, никаких изменений в этом отношении не будет. Политика не должна влиять на спорт и вмешиваться во взаимоотношения между клубами», — сказал Барбоза.