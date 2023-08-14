Колосков отреагировал на призыв Фонсеки не продавать футболистов клубам из России

«Его слова никак не надо оценивать. Ну кто [такой] для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности? Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания», — приводит слова Вячеслава Колоскова «РИА Новости Спорт».