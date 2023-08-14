Защитница ЦСКА назвала отличие женского футбола от мужского

«Если не брать физические качества, то, наверное, мышлением и подходом к игровым ситуациям. Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше, а некоторые парни – некоторые, не все – позволят себе чуть поваляться.



Про уровень – надеюсь, что к женскому футболу будут относиться так же, как к мужскому», – сказала Плешкова.