Защитница ЦСКА назвала отличие женского футбола от мужского

«Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше. Парни позволят себе поваляться – не все». Защитница ЦСКА Плешкова о женском и мужском футболе
Защитница ЦСКА Юлия Плешкова назвала отличие женского футбола от мужского.
«Если не брать физические качества, то, наверное, мышлением и подходом к игровым ситуациям. Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше, а некоторые парни – некоторые, не все – позволят себе чуть поваляться.
Про уровень – надеюсь, что к женскому футболу будут относиться так же, как к мужскому», – сказала Плешкова.
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«Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше. Парни позволят себе поваляться – не все». Защитница ЦСКА Плешкова о женском и мужском футболе
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