Ветеран ЦСКА назвал Заболотного бестолковым

«Я разговаривал с Евгением Ленноровичем по поводу Заболотного, такие люди нужны в команде — бестолковые, не совсем техничные. Но он лезет во все дырки, он может подставить голову, ногу, что угодно — любую часть тела, чтобы выйти победителем. Он не боится единоборств.



А вот Чалов — другой по типажу форвард, он интеллигент такой футбольный, хорош в подыгрыше, у него неплохой удар. Он не будет лезть в кучу, где можно получить какую-то травму или еще что-то. Вот вчера он выдал совершенно никакую игру, так бывает, а Заболотный забил!



Так что здесь палка о двух концах, каждый футболист добавляет команде разнообразия. Взаимодействие есть, взаимопонимание есть, молодежь на подходе хорошая», — заявил Пономарев.