Малком оформил хет-трик в дебютном матче в чемпионате Саудовской Аравии

Саудовский "Аль-Хиляль" нанес поражение "Абхе" в выездном матче стартового тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч проходил в Абхе на стадионе "Принц Султан бин Абдул Азиз". Победу в нем праздновала команда Малкома со счетом 3:1 (1:1).

© ФК "Аль-Хиляль"

Экс-полузащитник "Зенита" Малком отметился хет-триком в своей четвертой игре за "Аль-Хиляль". Теперь на счету 26-летнего бразильца пять голов и результативная передача.

На 31-й минуте Малком вывел гостей вперед - 0:1. На 33-й минуте африканский хавбек Саад Бгуир сравнял счет с передачи бывшего полузащитника "Краснодара" и "Локомотива" Гжегоша Крыховяка. При таких цифрах на табло команды отправились на перерыв. Во втором тайме Малком еще дважды поразил ворота Абхи на 55-й и 77-й минутах.

Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур

"Абха" 1:3 "Аль-Хиляль"