Ловчев высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Зенит»

«По матчу «Спартак» — «Зенит». Думаю, игра будет равная, уверен, что у красно-белых не будет такой авантюры в обороне, не будет такого количества ошибок — команда не будет такой разухабистой, как на старте сезона. И очень много будет зависеть от вратарей», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.