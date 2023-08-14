«Аль-Наср» без Роналду уступил «Аль-Иттифаку» на старте сезона в Саудовской Аравии
Криштиану не хватало.
В Эд-Даммаме (состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср», который завершился победой «Аль-Иттифака» со счётом 2:1. На 4-й минуте сенегальский полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане забил первый гол, а на 47-й минуте шведский нападающий «Аль-Иттифака» Робин Квайсон сравнял счёт.
На 53-й минуте форвард Мусса Дембеле принёс победу своей команде.
Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду из-за травмы не принимал участия в матче.
В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в турнирной таблице, а «Аль-Иттифак» финишировал на седьмом месте. Нынешним чемпионом является команда «Аль-Иттихад».
Напомним, что «Аль-Иттифак» возглавляет экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.