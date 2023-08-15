Агент рассказал, кто из тренеров РПЛ первым покинет пост

«Прилетел тут свежий инсайд, что отставка Ташуева будет первой отставкой в РПЛ в этом сезоне. Очень обидно, что я проиграл спор, но что есть, то есть. Будем следить, сколько будет отставок в первом круге. Делайте прогнозы», — сказал Гурцкая.