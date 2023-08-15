Агент рассказал, кто из тренеров РПЛ первым покинет пост

Футбольный агент Тимур Гурцкая в своих социальных сетях рассказал о первой тренерской отставке в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Прилетел тут свежий инсайд, что отставка Ташуева будет первой отставкой в РПЛ в этом сезоне. Очень обидно, что я проиграл спор, но что есть, то есть. Будем следить, сколько будет отставок в первом круге. Делайте прогнозы», — сказал Гурцкая.
14 августа «Ахмат» под руководством Сергея Ташуева уступил «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:2, пропустив первый гол уже на первой минуте матча.
Всего в текущем сезоне подопечные Ташуева выиграли один матч из четырех в РПЛ. Единственная победа была одержана над «Сочи». В Кубке России грозненцы проиграли две игры из двух возможных — «Зениту» и «Балтике». Следующий матч «Ахмат» проведет против «Оренбурга» 20 августа.
После четырех туров РПЛ первое место занимает «Краснодар» (12 очков). Подопечные Владимира Ивича являются единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения. На два очка меньше у «Урала» (второе место). Тройку лидеров замыкает ЦСКА, «Спартак» идет следом (у команд по девять очков).