Гарре может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее агент Эмилио Чемпион заявил, что Гарре хочет покинуть «Крылья Советов». Но в дальнейшем отец аргентинца заявил, что Чемпион не является агентом его сына. Также отец Гарре сказал, что Бенхамин счастлив в «Крыльях».

По данным Карпова, самарцы готовы продать игрока за € 10 млн. При этом «Крылья» не будут продавать его раньше, чем в следующее трансферное окно.

Также сообщается, что игроком интересовался греческий ПАОК. Он предлагал € 7 млн, но, как утверждает агент Тимур Гурцкая, трансфер заблокировал губернатор Дмитрий Азаров.