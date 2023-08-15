Тарасов рассказал о конфликте с Самедовым из-за Бузовой

Экс-футболист Тарасов: когда разводились, попросил Самедова не лезть в разборку
Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов на YouTube-канале "Родина Медиа" рассказал о конфликте с экс-партером по столичному клубу Александром Самедовым на почве расставания с певицей Ольгой Бузовой.
"С Самедом у нас конфликт как раз из-за Оли был. Если он хочет, сам пусть рассказывает. Он нигде не рассказывает. Он только говорит, что стал как-то ко мне относиться не так. Но если он наберется смелости, пусть сам расскажет, в чем причина. Мы дружили. Он знает, как я умею дружить, мы с ним еще со времен ФК "Москва" очень хорошо общались. У меня к нему не было никакого негатива, но скажу одно: когда мы разводились, я попросил его как друга не лезть в эту разборку. Дальше я говорить ничего не буду. Если он захочет, он сам когда-нибудь об этом расскажет. Все, это только с ним какое-то недопонимание. И то, когда я его увижу, всегда пожму руку", – заявил Тарасов.
Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а через четыре года подали на развод. Стоит отметить, что певица была уже второй женой футболиста. С 2008 по 2012 год он состоял в браке с Оксаной Пономаренко. У них есть общая дочь Ангелина. После расставания с Бузовой Тарасов начал строить отношения с моделью Анастасией Костенко. Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. У них трое детей — дочери Милана и Ева, а также сын Алексей. Осенью 2021 года Тарасов объявил о приостановке спортивной карьеры в связи со скорым рождением третьего ребенка. Сейчас он развивает клуб "Родина Медиа" в Медиафутбольной лиге.