Тарасов рассказал о конфликте с Самедовым из-за Бузовой

"С Самедом у нас конфликт как раз из-за Оли был. Если он хочет, сам пусть рассказывает. Он нигде не рассказывает. Он только говорит, что стал как-то ко мне относиться не так. Но если он наберется смелости, пусть сам расскажет, в чем причина. Мы дружили. Он знает, как я умею дружить, мы с ним еще со времен ФК "Москва" очень хорошо общались. У меня к нему не было никакого негатива, но скажу одно: когда мы разводились, я попросил его как друга не лезть в эту разборку. Дальше я говорить ничего не буду. Если он захочет, он сам когда-нибудь об этом расскажет. Все, это только с ним какое-то недопонимание. И то, когда я его увижу, всегда пожму руку", – заявил Тарасов.