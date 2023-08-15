Выяснилось, сколько «Зенит» заработал на бренде Малкома в прошлом сезоне

«Зенит» заработал на бренде Малкома около 3 млн евро в сезоне-2022/23. Всего – около 8 млн («РБ Спорт»)
«Зенит» заработал на бренде Малкома около 3 млн евро в прошлом сезоне.
Этот финансовый результат был достигнут за счет рекламных активностей, как пишет «РБ Спорт».
Из них 20 связаны с компанией «Мегафон», 12 – с «Ростелекомом». Другие партнеры – Topps company inc (международная компания по производству коллекционных вещей), ООО «Фацер», 1xBET и «Редмонд».
Сюда же входит участие футболиста в проектах с нефтегазовыми компаниями, которые являются партнерами «Зенита».
Подробные данные по коммерческим активностям Малкома в первые три сезона неизвестны. Но в общей сложности за 4 года в России бразилец как бренд принес клубу около 8 миллионов евро.
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