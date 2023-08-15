Ташуев назвал причины своего увольнения из «Ахмата»
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев раскрыл причины своего ухода с поста наставника грозненской команды. Он пояснил «Газете.Ru», что руководство клуба решило встряхнуть команду, неудачно начавшую сезон, а его разговор с президентом «Ахмата» Магомедом Даудовым прошел в доброжелательном ключе.
«Вчера был на коне, занял пятое место — лучший результат в истории «Ахмата». А этот сезон пошел неоднозначно. Слагаемых успехов и неудач очень много. Все упало в одну копилку: травмы, сборы, оборона… Нужен долгий анализ. Но это нормальная футбольная жизнь. Клуб решил, что нужно команду встряхнуть. Мы вчера поговорили с президентом, спокойно, доброжелательно, и решили, что для клуба сегодня будет лучше так. Опытные футболисты понимают, что им надо встряхиваться, что они немного остановились в росте.
Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся. А опытные футболисты стараются продлевать свой век, но без одержимости. Поэтому решение принято для того, чтобы встряхнуть команду. Придет новый специалист и даст игрокам импульс. Нормальная футбольная история», — сказал Ташуев.
Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Однако в текущем сезоне команда после пяти матчей в РПЛ идет на 12-м месте с тремя очками. Кроме того, грозненцы в Кубке потерпели два поражения в двух встречах. Ожидается, что в ближайшее время руководство клуба определится с кандидатурой нового главного тренера, а до этого момента исполнять обязанности наставника команды будет тренер молодежной команды Иса Байтиев.