Ташуев назвал причины своего увольнения из «Ахмата»

«Вчера был на коне, занял пятое место — лучший результат в истории «Ахмата». А этот сезон пошел неоднозначно. Слагаемых успехов и неудач очень много. Все упало в одну копилку: травмы, сборы, оборона… Нужен долгий анализ. Но это нормальная футбольная жизнь. Клуб решил, что нужно команду встряхнуть. Мы вчера поговорили с президентом, спокойно, доброжелательно, и решили, что для клуба сегодня будет лучше так. Опытные футболисты понимают, что им надо встряхиваться, что они немного остановились в росте.



Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся. А опытные футболисты стараются продлевать свой век, но без одержимости. Поэтому решение принято для того, чтобы встряхнуть команду. Придет новый специалист и даст игрокам импульс. Нормальная футбольная история», — сказал Ташуев.