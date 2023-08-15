Главред издания, журналиста которого оскорбил Слуцкий, обратился к юристам

«Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы. Консультируемся с юристами. Собираем мнения.



Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», — написал Бодров.