Давид Сильва будет наставником Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва станет наставником хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в случае его перехода в испанский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, Сильва, который завершил профессиональную игровую карьеру этим летом из-за травмы крестообразной связки колена, будет восстанавливаться от повреждения на базе «Реала Сосьедад».

37-летний испанец станет ментором для Захаряна, трансфер которого в «Реал Сосьедад», по последней информации, полностью согласован. Сильва будет помогать россиянину на тренировках.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» рассматривает Захаряна в качестве замены именно Сильве.