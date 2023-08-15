Клотет рассказал, почему отстранил Кутепова, Журавлева и Нетфуллина

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет объяснил, почему отстранил футболистов Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина от тренировок в минувшем сезоне.

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— Через месяц после прихода в «Торпедо» вы отстранили Кутепова, Журавлева и Нетфуллина от тренировок с основой — якобы за шутки и смех.

— Для меня главное, чтобы игрок уважал своих партнеров, тренеров и эмблему клуба. То, как Кутепов, Журавлев и Нетфуллин относились к делу, не соответствует моим ценностям. Эти трое дали ясно понять, что не хотят быть частью нашей команды.

Один из них подошел ко мне и сказал: «Если вылетим в ФНЛ, не буду играть в «Торпедо». Что я должен был ему ответить? Для меня важно, чтобы мои футболисты хотели играть именно в «Торпедо», а не конкретно в РПЛ или где то еще. Мы повели себя правильно по отношению к этой троице. Незаменимых нет: не хочешь играть в нашем клубе — ищи новое место работы.

Что до версии, что мне просто не понравились их шутки, — она очень далека от правды. Как у меня может не быть чувства юмора? Я же испанец! Мы любим фиесту и сиесту.

— Кутепов и Нетфуллин уже ушли. А Журавлев все еще числится в «Торпедо».

— Я на него не рассчитываю. Именно Юрию принадлежала фраза, про которую я только что рассказал, — цитирует Клотета Sport24.