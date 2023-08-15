«Аль-Хиляль» сегодня объявит о переходе Неймара, контракт подписан — Андраде
Переход нападающего французского «ПСЖ» Неймара в саудовский «Аль-Хиляль» будет официально завершён уже сегодня, 15 августа. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде в своём «твиттере».
По информации инсайдера, Неймар уже прошёл медицинское обследование для перехода в клуб, а также подписал контракт. Оба мероприятия прошли ещё вчера в Париже. «Аль-Хиляль» намерен объявить о переходе бразильца сегодня.
Ранее сообщалось, что соглашение 31-летнего Неймара с «Аль-Хилялем» будет рассчитано на два года с возможностью пролонгации ещё на сезон. Бразильский нападающий получит контракт с зарплатой в € 100 млн за сезон. Примерно такую же сумму за переход Неймара получит «ПСЖ».
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