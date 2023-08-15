«Аль-Хиляль» сегодня объявит о переходе Неймара

Переход нападающего французского «ПСЖ» Неймара в саудовский «Аль-Хиляль» будет официально завершён уже сегодня, 15 августа. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде в своём «твиттере».

© Чемпионат.com

По информации инсайдера, Неймар уже прошёл медицинское обследование для перехода в клуб, а также подписал контракт. Оба мероприятия прошли ещё вчера в Париже. «Аль-Хиляль» намерен объявить о переходе бразильца сегодня.