«Спартак» заинтересован в трансфере защитника «Хетафе»

Московский «Спартак» заинтересован в укреплении позиции центрального защитника. На радары красно-белых на этот раз попал игрок «Хетафе» Омар Альдерете .

Как сообщает журналистка издания COPE Гемма Сантос на своей странице в «Твиттере», «Спартака» является не единственным клубом, интересующимся парагвайцем. В услугах 26-летнего футболиста заинтересована «Альмерия». Отмечается, что «Хетафе» готов продать Омара над в нынешнее трансферное окно, а сумма отступных, прописанная в его контракте с «городскими», составляет € 16 млн.