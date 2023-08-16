«Манчестер Сити» — «Севилья», прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА, 16 августа 2023, где смотреть

Матч Суперкубка УЕФА между клубами «Манчестер Сити» и «Севилья» состоится 15 августа в 22:00 по московскому времени на стадионе «Георгиос Караискакис» (Греция).

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«Манчестер Сити» находится в хорошей форме, что и доказал матч 1-го тура АПЛ с «Бёрнли». Подопечные Гвардиолы действовали на высоких скоростях и за счет постоянных перемещений держали оборону соперника под давлением. Несмотря на то, что форвард Эрлинг Холанд забил два мяча, он попал под критику со стороны главного тренера. Гвардиола отметил эгоизм нападающего, что едва не привело к пропущенному мячу. Затем тренер и игрок уладили конфликт, но мотивация у норвежского бомбардира будет на максимуме.

«Севилья» отправляется в Грецию в плохом настроении после домашнего поражения от «Бетиса» в 1-м туре Примеры (1:2). Хосе Луис Мендилибар остался крайне недоволен действиями своих подопечных, которые пропустили решающий мяч в свои ворота за несколько минут до финального свистка арбитра.

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Анализ и прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья»:

В первом официальном матче сезона «Севилья» действовала крайне неэффективно при обороне собственных ворот. У защитников не наблюдалось слаженности при создании офсайда и на стандартах в штрафной царил хаос. При наличии предельно мотивированного на игру Холанда, рекомендуем рассмотреть ставку, что норвежец забьёт первый мяч в игре за 3.00. Этот коэффициент выгодно дополнить приветственным бонусом от БК «Марафон».

«Манчестер Сити» — «Севилья»: ставка на матч Суперкубка УЕФА