Месси забил в шестом подряд матче и вывел "Интер Майами" в финал Кубка лиг

16 августа "Интер Майами" на выезде встречался с "Филадельфей Юнион" в полуфинале Кубка лиг. Игра завершилась победой команды Лионеля Месси со счетом 4:1.

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В финале "Интер" сыграет с победителем пары "Монтеррей" - "Нэшвилл". Счет в матче был открыт уже на третьей минуте. Отличился Хосеф Мартинес с передачи украинского защитника Сергея Кривцова. Через 17 минут Лионель Месси увеличил преимущество своей команды.

Стоит отметить, что для аргентинца этот матч стал шестым подряд, в котором ему удалось отличиться. В добавленное к первому тайму время Жорди Альба сделал счет разгромным, забив свой дебютный мяч за "Интер". За 15 минут до окончания встречи Алехандро Бедойя отыграл один мяч. На 84-й минуте Давид Руис снова довел преимущество своей команды до трех мячей. Месси летом 2023 года сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС.