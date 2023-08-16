Экс-полузащитник «Зенита» вернулся в «Рому»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес вернулся в «Рому». Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Контракт римлян с действующим чемпионом мира заключён на два сезона. Итальянский клуб заплатил за его переход из «ПСЖ» € 2,5 млн.

Ранее 29-летний латиноамериканец выступал за «Рому» с 2014 по 2017 год, откуда затем за € 23 млн перешёл в санкт-петербургский «Зенит». В январе 2019 года его из российского клуба за € 40 млн выкупил «ПСЖ».