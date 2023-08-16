Несколько улиц Москвы получили названия в честь спортсменов, тренеров и руководителей ФК «Спартак»

Несколько улиц в Москве в районе Покровское Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей московского футбольного клуба «Спартак»: ул. Братьев Старостиных, ул. Константина Бескова, ул. Федора Черенкова, ул. Николая Озерова.