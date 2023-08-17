Трансфер Захаряна согласован

Все детали по переходу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» окончательно согласованы. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, все разногласия по выплатам агентам Захаряна были улажены. Представитель полузащитника получит € 2 млн за переход футболиста в «Реал Сосьедад». Испанский клуб уже получил уведомление о достижении всех договорённостей.

Ранее сообщалось, что проблемы при переходе 20-летнего Захаряна в «Реал Сосьедад» возникли на завершающей стадии переговоров и были вызваны отсутствием договорённости по компенсации агенту игрока.