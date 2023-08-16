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Назван потенциальный соперник сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) назвал потенциального соперника национальной команды для проведения товарищеского матча. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван потенциальный соперник сборной России по футболу
© Lenta.ru

В РФС заявили, что ведут переговоры с Федерацией футбола Бахрейна. В организации подчеркнули, что объявят о матче, как только будет подписан контракт на его проведение.

6 августа стало известно, что РФС подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча. Отмечалось, что матч может пройти в сентябре. Кроме того, российская сторона заинтересована во встрече с Китаем.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.