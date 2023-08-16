Экс-игрок «Амкара» Нарубин оценил уровень молодых вратарей в РПЛ

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– Есть ли перспективные молодые голкиперы в РПЛ?

– Затрудняюсь ответить. Они для меня все какие-то одинаковые. Ну да, что-то ловят, отбивают, но никто не выделяется, как раньше Акинфеев.

Тот же Сафонов мне лично не нравится. Средний вратарь по меркам РПЛ. Худяков из «Локомотива» тоже обычный.

– Чего им не хватает?

– Не знаю, смотреть на старичков (смеется).

Я игрой многих голкиперов восхищался. Раньше в нашем чемпионате почти в каждом клубе был сильный вратарь.

Вспомните: Малафеев, Акинфеев, Дикань, Габулов, Плетикоса. Когда Рыжиков стоял в Лиге чемпионов, была уверенность, что он все поймает. Что Дикань творил со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Сумасшедшие сэйвы.