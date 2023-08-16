В топ-10 cамых высокооплачиваемых футболистов мира вошли 8 представителей Саудовской Аравии
Французское издание Le Parisien составило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов планеты.
В топ-10 вошли 8 представителей чемпионата Саудовской Аравии, по одному из Европы и МЛС.
10 самых высокооплачиваемых футболистов мира:
1.Криштиану Роналду «Аль-Наср» — 200 миллионов евро в год;
2. Карим Бензема «Аль-Иттихад» — 200 миллионов евро в год;
3. Неймар «Аль-Хиляль» — 100 миллионов евро в год;
4. Н'Голо Канте «Аль-Иттихад» — 100 миллионов евро в год;
5. Килиан Мбаппе ПСЖ — 70 миллионов евро в год;
6. Лионель Месси «Интер Майами» — 45 миллионов евро в год;
7. Садио Мане «Аль-Наср» — 40 миллионов евро в год;
8. Джордан Хендерсон «Аль-Иттифак» — 40 миллионов евро в год;
9. Рияд Марез «Аль-Ахли» — 35 миллионов евро в год;
10. Калиду Кулибали «Аль-Хиляль» — 30 миллионов евро в год.
Большинство футболистов из данного списка сменили клубы в летнее трансферное окно. Лишь Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе остались в прежних командах. Роналду стал игроком «Аль-Насра» зимой 2023 года, а Мбаппе выступает за ПСЖ с июля 2018 года.
Вчера, 15 августа, «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, бразилец гарантировано заработает рекордные 300 миллионов евро за два сезона, плюсом к этому его зарплата может вырасти до 400 миллионов евро, в случае достижения определенных задач.
Саудовский клуб купил Неймара за 90 миллионов евро. Контракт футболиста с «Аль-Хилялем» рассчитан до 30 июня 2025 года.