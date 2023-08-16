Тренер Байдачный прокомментировал слухи об отставке Семака

«У нас странные люди. Сыграли два тура, и начались разговоры: под Семаком кресло закачалось… Чушь какую-то несут. Человек выиграл пять чемпионатов подряд — кресло под ним закачалось… Проблемы есть у всех. Не забывайте, что сейчас начало чемпионата — кто-то лучше готов, у кого-то хуже календарь, кому-то повезло, кому-то — нет», – приводит слова Байдачного «РБ Спорт».