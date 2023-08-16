Экс-нападающий «Крыльев» назвал лучшего защитника РПЛ

Экс-футболист Циклаури заявил, что нападающим сложно играть против Джикии
Бывший форвард самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури отметил игру защитника московского «Спартака» Георгия Джикии. Его слова передает Legalbet.
«Конечно, уровень игроков обороны в чемпионате России стал не таким высоким. Это объяснимо — многие не выдерживают конкуренции. В свое время мне нравился Чистяков. Но, к сожалению, он сдулся в «Зените».
Из тех, кто стабильнее всех и хорошо играет, на ум приходит только Джикия. Он много болел и сейчас не в лучшей своей форме, но когда его ничего не беспокоит, нападающим очень сложно против него играть. Самоотверженный, в меру жесткий. Его не так просто один в один обыграть. Он очень быстро разворачивается», — сказал Циклаури.
Джикия в текущем сезоне провел за красно-белых четыре игры, в которых не отметился результативными действиями.
В ближайшем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 20 августа. Начало в 19.30 по московскому времени.