Экс-нападающий «Крыльев» назвал лучшего защитника РПЛ

«Конечно, уровень игроков обороны в чемпионате России стал не таким высоким. Это объяснимо — многие не выдерживают конкуренции. В свое время мне нравился Чистяков. Но, к сожалению, он сдулся в «Зените».



Из тех, кто стабильнее всех и хорошо играет, на ум приходит только Джикия. Он много болел и сейчас не в лучшей своей форме, но когда его ничего не беспокоит, нападающим очень сложно против него играть. Самоотверженный, в меру жесткий. Его не так просто один в один обыграть. Он очень быстро разворачивается», — сказал Циклаури.