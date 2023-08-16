$97.42-3.62106.57-4.11

Экс-футболист Циклаури заявил, что нападающим сложно играть против Джикии

Бывший форвард самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури отметил игру защитника московского «Спартака» Георгия Джикии. Его слова передает Legalbet.

Экс-нападающий «Крыльев» назвал лучшего защитника РПЛ
© РИА Новости

«Конечно, уровень игроков обороны в чемпионате России стал не таким высоким. Это объяснимо — многие не выдерживают конкуренции. В свое время мне нравился Чистяков. Но, к сожалению, он сдулся в «Зените».

Из тех, кто стабильнее всех и хорошо играет, на ум приходит только Джикия. Он много болел и сейчас не в лучшей своей форме, но когда его ничего не беспокоит, нападающим очень сложно против него играть. Самоотверженный, в меру жесткий. Его не так просто один в один обыграть. Он очень быстро разворачивается», — сказал Циклаури.

Джикия в текущем сезоне провел за красно-белых четыре игры, в которых не отметился результативными действиями.

В ближайшем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 20 августа. Начало в 19.30 по московскому времени.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости