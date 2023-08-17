Уткин посоветовал Дзюбе водить трамвай после скандала с журналистом

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин на своем YouTube-канале отреагировал на наказание нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы после конфликта с журналистом.
«Дзюбе дали две игры условно. Убейте меня, но я не пойму, что такое условное наказание в футболе. Хотя, с другой стороны, журналист признался, что не видит в этих словах угрозы, а видит просто, не знаю, нормальное площадное хамство.
Дзюбе, а также двум Леонидам, в равной cтепени предcтавляющим его интереcы в данном cлучае, могу cказать лишь одно: «Не нравитcя тебе публичноcть, иди трамвай води!» Доcтойная вполне работа. Заметьте, я не про автобуc говорю – у него руль, а у трамвая джойcтик», – сказал Уткин.
16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение, что форвард пропустит два матча условно. Также Дзюба оштрафован на 50 тысяч рублей.
Конфликт начался после того, как журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что нападающий забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Форвард ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».
Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.