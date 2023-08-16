«Локомотив» отреагировал на дисквалификацию Дзюбы

Директор по коммуникациям московского «Локомотива» Сергей Дерябкин отреагировал на дисквалификацию нападающего команды Артема Дзюбы за оскорбление журналиста. Его слова приводит РИА Новости.

Дерябкин заявил, что конфликт с корреспондентом стал уроком для футболиста, и назвал ситуацию неприятной для Дзюбы.

«Главный посыл фразы, что она устоявшаяся. Иногда человек может сказать так, когда выходит из себя», — объяснил представитель железнодорожников.

Ранее 16 августа контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Дзюбу на два матча условно. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.