Ушел из жизни бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает официальный сайт РФС.

— РФС выражает соболезнования родным и близким Андрея Дмитриевича, также Союз окажет материальную поддержку семье Андрея Дмитриевича и помощь в организации похорон, — говорится в заявлении организации.

Будогосский почти 20 лет работал в РФС в разных должностях, занимался вопросами судейства, инспектирования, развития и обучения арбитров. С октября 2016 года по апрель 2018 года он занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.