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"Манчестер Сити" и "Севилья" объявили составы на матч за Суперкубок УЕФА

Английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей и начнется в 22:00 по московскому времени.

Стали известны составы на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» за Суперкубок УЕФА
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«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Гвардиол, Аканджи, Аке, Ковачич, Родри, Фоден, Грилиш, Палмер, Холанд.

«Севилья»: Буну, Акунья, Гудель, Навас, Баде. Ракитич, Жордан, Ламела, Окампос, Оливер Торрес, Эн-Несери.

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянский «Интер». «Севилья» выиграла Лигу Европы. В главном матче турнира испанцы в серии пенальти одолели итальянскую «Рому».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ман Сити» стартовал с победы над «Бернли» (3:0). Севилья в первом туре Ла Лиги уступила «Валенсии» (1:2).

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