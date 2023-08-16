Стали известны составы на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» за Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" и "Севилья" объявили составы на матч за Суперкубок УЕФА
Английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА. Встреча пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в греческом городе Пирей и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Гвардиол, Аканджи, Аке, Ковачич, Родри, Фоден, Грилиш, Палмер, Холанд.
«Севилья»: Буну, Акунья, Гудель, Навас, Баде. Ракитич, Жордан, Ламела, Окампос, Оливер Торрес, Эн-Несери.
«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянский «Интер». «Севилья» выиграла Лигу Европы. В главном матче турнира испанцы в серии пенальти одолели итальянскую «Рому».
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ман Сити» стартовал с победы над «Бернли» (3:0). Севилья в первом туре Ла Лиги уступила «Валенсии» (1:2).