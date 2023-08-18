"Матч ТВ": "Реал Сосьедад" не подпишет контракт с Захаряном 18 августа

Пресс-служба футбольного клуба "Реал Сосьедад" прояснила информацию о готовящемся трансфере полузащитника столичного "Динамо" Арсена Захаряна. Ее слова передает "Матч ТВ". По словам представителя испанского клуба, 20-летний полузащитник сборной России в ближайшее время вылетит из России для прохождения медицинского обследования. "Сегодня Арсен может отправиться в Сан-Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан", - заявили в "Реал Сосьедаде". В августе стало известно о том, что "Динамо" и "Реал Сосьедад" достигли договоренности о переходе Захаряна. Однако 16 августа в московском клубе подтвердили, что игрок вернулся в расположение бело-голубых и проведет с "Динамо" как минимум еще одну тренировку. Представители клуба подтвердили СМИ, что договоренность с "Реалом Сосьедад" существует, однако сделка еще не оформлена.