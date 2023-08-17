Неймар объяснил, почему переехал в Саудовскую Аравию

Экс-футболист испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен» Неймар похвалил Криштиану Роналду за то, что своим переходом в «Аль-Наср» в декабре 2022 года он привлек внимание к чемпионату Саудовской Аравии. Его слова передает ESPN.
«Все это начал Криштиану Роналду, хотя его называли сумасшедшим. Сегодня вы видите, как чемпионат Саудовской Аравии растет все больше и больше. Лига будет очень конкурентной, особенно после всех подписаний в летнее трансферное окно.
Конкуренция очень важна для меня, именно поэтому я сюда и перешел. Возможность встретиться с высококлассными футболистами из других команд волнует и заставляет меня играть еще лучше. И, конечно, матчи с Роналду, Бензема и Фирмино вызывают еще больше волнения», – сказал бразилец.
Презентация Неймара в качестве игрока «Аль-Хиляля» состоится 19 августа.
В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции за «ПСЖ» 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Парижский клуб стал чемпионом Франции.
Также 31-летний форвард выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины.