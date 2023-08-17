Неймар объяснил, почему переехал в Саудовскую Аравию

«Все это начал Криштиану Роналду, хотя его называли сумасшедшим. Сегодня вы видите, как чемпионат Саудовской Аравии растет все больше и больше. Лига будет очень конкурентной, особенно после всех подписаний в летнее трансферное окно.



Конкуренция очень важна для меня, именно поэтому я сюда и перешел. Возможность встретиться с высококлассными футболистами из других команд волнует и заставляет меня играть еще лучше. И, конечно, матчи с Роналду, Бензема и Фирмино вызывают еще больше волнения», – сказал бразилец.