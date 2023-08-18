Радослав Ковач: «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит»

«Я видел, что «Спартак» хорошо начал сезон и идёт в лидерах чемпионата, а у «Зенита» есть проблемы. Думаю, «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». По крайней мере, мне бы этого хотелось», — приводит слова Радослава Ковача Metaratings.