Коул Палмер признан лучшим игроком Суперкубка УЕФА

В этом матче Палмер забил единственный гол английской команды. На 63-й минуте англичанин сравнял счёт в матче после передачи испанского одноклубника Родриго Эрнандеса . На 85-й минуте англичанин был заменён. На поле появился Хулиан Альварес. Это была единственная замена «Сити» в матче.

Таким образом, «Манчестер Сити» завоевал трофей — первый в своей истории в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА. До этого андалусийцы шесть раз участвовали в розыгрыше турнира, но завоевать трофей смогли лишь однажды — в 2006 году. «Горожане» выступили в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.