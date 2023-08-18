Футболист из чемпионата Испании подписал контракт со «Спартаком»

Сербский защитник Срджан Бабич успешно прошел медосмотр в Москве перед завершением перехода из «Альмерии» в «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, игрок подписал контракт с московским клубом, В СМИ сообщалось, что красно-белые заплатили за Бабича €5 млн. Зарплптп игрока составит €1,5 млн за сезон.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Бабич принял участие в 34 матчах в которых забил три мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €3,5 млн. Предыдущим клубом Бабича была белградская «Црвена Звезда».
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