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Вратарь клуба РПЛ рассказал, как принес гранату на тренировку

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как разыгрывал партнеров по самарской команде. Его слова передает Sport24.

Вратарь клуба РПЛ рассказал, как принес гранату на тренировку
© РИА Новости

«Как-то на тренировку «Крыльев» принес светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом.

Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату — они, конечно, в шоке. Особенно когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Было весело», — рассказал Фролов.

35-летний голкипер выступает за самарский клуб с 2020 года. С «Крыльями» он стал победителем первенства Первой лиги в сезоне-2020/21 и доходил до финала Кубка России в том же году.

Также он известен по выступлениям за «Сочи», «Оренбург», калининградскую «Балтику», краснодарскую «Кубань», московское «Динамо» и саранскую «Мордовию».

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