Вратарь клуба РПЛ рассказал, как принес гранату на тренировку
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как разыгрывал партнеров по самарской команде. Его слова передает Sport24.
«Как-то на тренировку «Крыльев» принес светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом.
Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату — они, конечно, в шоке. Особенно когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Было весело», — рассказал Фролов.
35-летний голкипер выступает за самарский клуб с 2020 года. С «Крыльями» он стал победителем первенства Первой лиги в сезоне-2020/21 и доходил до финала Кубка России в том же году.
Также он известен по выступлениям за «Сочи», «Оренбург», калининградскую «Балтику», краснодарскую «Кубань», московское «Динамо» и саранскую «Мордовию».