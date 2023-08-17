Вратарь клуба РПЛ рассказал, как принес гранату на тренировку

«Как-то на тренировку «Крыльев» принес светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом.



Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату — они, конечно, в шоке. Особенно когда она в руках у вратаря. В общем, как-то бросил перед тренировкой. Было весело», — рассказал Фролов.