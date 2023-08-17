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Сергей Карасев назначен главным арбитром матча пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Арбитр Сергей Карасев рассудит московский «Спартак» и петербургский «Зенит» в матче пятого тура МИР РПЛ, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»
© Матч ТВ

Ассистентами Карасева будут Максим Гаврилин и Александр Богданов, резервный судья — Артём Чистяков. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Игорь Демешко.

Видео дня

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит» смотрите 20 августа с 18:30 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

«Зенит» набрал 7 очков и занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В активе «Спартака» 9 очков и четвертая строчка.

Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов назначений не получили. В матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3) Безбородов назначил пять 11 метровых и удалил двух игроков. Иванов в этой игре работал на VAR. Позднее Экспертно судейская комиссия РФС пришла к выводу, что Безбородов ошибочно показал красную карточку защитнику московского ЦСКА Милану Гайичу, нарушив протокол системы VAR.

Другие судейские назначения пятого тура:

18 августа (пятница)

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мацюра.

19 августа (суббота)

«Динамо» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

«Балтика» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Иван Сиденков; инспектор — Сергей Хральцов.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.

20 августа (воскресенье)

«Факел» — «ПАРИ НН»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Олег Соколов.

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

Футбол, Сергей Цыганок, Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян, Евгений Буланов, Анатолий Жабченко, Павел Кукуян, Николай Волошин, Иван Сиденков, Алексей Амелин, Николай Еремин, Илья Елеференко, Василий Казарцев, Алексей Стипиди, Евгений Кукуляк, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Александр Гвардис, Игорь Демешко, Артур Федоров, Максим Ковалев, Константин Шаламберидзе, Дмитрий Мосякин, Владимир Москалев, Дмитрий Жвакин, Владислав Безбородов, Антон Фролов, Роман Галимов, Артем Чистяков, Юрий Баскаков, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Александр Гончар, Александр Богданов, Игорь Панин, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, Кирилл Левников, Андрей Бутенко, Артем Любимов, Сергей Чебан, Олег Соколов, Алексей Воронцов, Сергей Иванов, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"