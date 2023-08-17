Сергей Карасев назначен главным арбитром матча пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Арбитр Сергей Карасев рассудит московский «Спартак» и петербургский «Зенит» в матче пятого тура МИР РПЛ, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Ассистентами Карасева будут Максим Гаврилин и Александр Богданов, резервный судья — Артём Чистяков. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Игорь Демешко.
Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит» смотрите 20 августа с 18:30 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Зенит» набрал 7 очков и занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В активе «Спартака» 9 очков и четвертая строчка.
Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов назначений не получили. В матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3) Безбородов назначил пять 11 метровых и удалил двух игроков. Иванов в этой игре работал на VAR. Позднее Экспертно судейская комиссия РФС пришла к выводу, что Безбородов ошибочно показал красную карточку защитнику московского ЦСКА Милану Гайичу, нарушив протокол системы VAR.
Другие судейские назначения пятого тура:
18 августа (пятница)
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мацюра.
19 августа (суббота)
«Динамо» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.
«Балтика» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Юрий Баскаков.
«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Иван Сиденков; инспектор — Сергей Хральцов.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.
20 августа (воскресенье)
«Факел» — «ПАРИ НН»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Олег Соколов.
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.