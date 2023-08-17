Сергей Карасев назначен главным арбитром матча пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит» смотрите 20 августа с 18:30 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

«Зенит» набрал 7 очков и занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В активе «Спартака» 9 очков и четвертая строчка.

Судьи Владислав Безбородов и Сергей Иванов назначений не получили. В матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3) Безбородов назначил пять 11 метровых и удалил двух игроков. Иванов в этой игре работал на VAR. Позднее Экспертно судейская комиссия РФС пришла к выводу, что Безбородов ошибочно показал красную карточку защитнику московского ЦСКА Милану Гайичу, нарушив протокол системы VAR.