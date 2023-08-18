Источник: новым главным тренером «Ахмата» станет Мирослав Ромащенко

Грозненский «Ахмат» определился с кандидатурой нового главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, новым наставником грозненцев станет бывший тренер венгерского «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко. Специалист уже прибыл в столицу Чечни, где подпишет контракт с «Ахматом» до лета 2026 года. У Ромащенко будет свой тренерский штаб.

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об увольнении предыдущего главного тренера команды Сергея Ташуева.