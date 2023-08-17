Женщина может стать следующим тренером сборной Англии по футболу

«Думаю ли я, что Сарина может работать где угодно? Да. Люди всегда говорят, что на этой должности должен быть лучший тренер-мужчина или англичанин. Но почему это не может быть женщина?



Я очень доволен ее работой и надеюсь, что она будет еще долго ее выполнять», — заявил Буллингем.