Известный адвокат дал совет журналисту, которому угрожал Дзюба

«В данной ситуации наиболее верным способом защиты нарушенного права будет не обращение в суд, а подача заявления в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности за оскорбление. Я не могу утверждать, что здесь точно есть оскорбление, но очень сильно на то похоже», — сказал Жорин.