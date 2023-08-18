Известный адвокат дал совет журналисту, которому угрожал Дзюба

Адвокат Жорин посоветовал журналисту подать заявление на Дзюбу в правоохранительные органы
Известный адвокат Сергей Жорин обратился к журналисту Виталию Бородину, которому угрожал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. Слова Жорина передает «Спорт-Экспресс».
«В данной ситуации наиболее верным способом защиты нарушенного права будет не обращение в суд, а подача заявления в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности за оскорбление. Я не могу утверждать, что здесь точно есть оскорбление, но очень сильно на то похоже», — сказал Жорин.
12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал.
После матча против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого Дзюба уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания. Игрок получил двухматчевую дисквалификацию условно за оскорбление журналиста. Леонид Слуцкий, который вместе с Дзюбой ведет футбольное шоу, заступился за игрока и назвал журналиста дебилом.
Стоит отметить, что нападающий пропустил две последние игры своей команды в чемпионате России.