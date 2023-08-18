Тренер Луческу объяснил, почему игроки киевского «Динамо» подрались с игроками «Ариса»

«Вы видели, какие баннеры вывесили фанаты «Ариса» после первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я этого не поддерживаю и прошу прощения, но вы должны понять наших игроков.



Я, конечно, не могу согласиться с подобным поведением, но вы тоже должны понять наших игроков», — заявил Луческу.