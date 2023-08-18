Тренер Луческу объяснил, почему игроки киевского «Динамо» подрались с игроками «Ариса»

Тренер киевского "Динамо" Луческу объяснил провокацией драку с игроками "Ариса"
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ариса» заявил, что игроки бело-синих вступили в конфликт с соперниками из-за оскорбительных баннеров на трибунах.
«Вы видели, какие баннеры вывесили фанаты «Ариса» после первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я этого не поддерживаю и прошу прощения, но вы должны понять наших игроков.
Я, конечно, не могу согласиться с подобным поведением, но вы тоже должны понять наших игроков», — заявил Луческу.
Во время первого матча между этими командами фанаты «Ариса» провели политическую акцию. Они вывесили баннер против батальона «Азов» (организация запрещена в России).
Ответный матч между командами завершился победой киевлян со счетом 2:1. Предыдущая встреча осталась за греками 1:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо» — 6:5.